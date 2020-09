Luis Fonsi y Farruko estrenan "Perfecta", su primer colaboración juntos

Luis Fonsi, quien actualmente es ganador de cinco Latin Grammy y recientemente entró a la lista de Billboard en el top de las 50 Mejores Canciones Latinas de la Historia decidió que en su carrera musical hacia falta una colaboración con uno de los exponentes de reggaeton más famosos del momento, Farruko, con quien recien estrenó un sencillo musical llamado "Perfecta".

Fue hasta el 17 de septiembre que esta colaboración por primera vez vio la luz en la web. Cabe resaltar que había pasado mucho tiempo sin que pudieramos escuchar un nuevo tema del puertorriqueño Luis Fonsi, y tal vez muchos pensaban que este hombre pasaria mucho más tiempo sin realizar nuevos proyectos tras su éxito mundial con despacito pero esta colaboración con Farruko fue una gran sorpresa.

Fonsi merecía un descanso tras haber conquistado el mundo con Despacito, canción que rompió decenas de recods en reproducciones y visualizaciones en diferentes plataformas.

“Perfecta”, es una canción que unió a estos dos artistas latinos hablando de la atracción y el enamoramiento hacia una mujer que no se pueden quitar de la cabeza. "Quiero decírtelo en secreto con una canción, no estoy borracho, lo prometo pero tú eres perfecta, tú eres perfecta pero no te has dado cuenta" son algunos de los grandes versos que se escuchan en el primer minuto del sencillo.

La canción ha sido compuesto por Fonsi y Farruko bajo la producción estelar de Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Fue hace dos días cuando el puertorriqueño publicaba en su Instagram una imagen desde un set de grabación que no dejó indiferente a nadie y es que el artista adelantaba que, muy pronto, podríamos disfrutar de su nuevo proyecto con Farruko.

Este nuevo tema musical ya ha sido lanzado en las plataformas digitales pero habrá que esperar al próximo 23 de septiembre para que el video oficial salga a la luz. Un vídeo musical dirigido por Fernando Lugo y grabado en la ciudad de Miami.

