Luis Fonsi sobre el divorcio con Adamari López: "Fue muy duro y sufrí mucho".

Luis Fonsi y Adamari López se convirtieron una de las parejas más celebres del medio del espectáculo. Los artistas contrajeron matrimonio en el 2006, aunque luego de tres años protagonizaron uno de los divorcios más sonados desde ese tiempo, ya que la actriz padecía el cáncer de mama.

Después de 10 años del citado episodio, el intérprete del éxito mundial “Despacito” reveló detalles íntimos del duro momento que atravesó al separarse de su esposa y compañera de vida. En entrevista para el programa “De tú a tú”, Luis Fonsi recordó el complicado momento que tuvo que enfrentar al divorciarse de Adamari López en 2009.

“Cuando uno mira hacia atrás uno dice ‘este fue un momento duro’. Fue muy duro y sufrí mucho, pero gracias a ese momento me pasó esto”, dijo a la vida que actualmente lleva. “Un divorcio obviamente no es nada divertido para nadie”, expresó el cantante Luis Fonsi.

El divorcio de Adamari ayudó a crecer a Luis Fonsi

El cantante Luis Fonsi mencionó que esta experiencia le ayudó a crecer como persona y saber cómo enfrentar los problemas a futuro. “Eso me ha endurecido, me ha ayudado a madurar, apreciar las cosas y ver la vida de otro color”, indicó.

De igual manera, Luis Fonsi afirmó que, al tratarse de una de las parejas mediáticas de ese momento, el proceso de su divorcio fue todavía más difícil, ya que constantemente era abordado por la prensa para que revelara detalles sobre lo ocurrido.

“No entro en muchos detalles porque es un tema delicado, pero hacerlo públicamente es el doble de difícil. Porque uno tiene el dolor personal y tener que sacar cara y que te pregunten cuando uno no quiere hablar de eso”, comentó.

Adamari López habla sobre los millones de Luis Fonsi

Recientemente, Adamari López habló sobre el millonario pago de Luis Fonsi por sus canciones, ya que el cantante vendió su catálogo a HarbourView, por 50 millones de dólares, es decir más de 100 millones de pesos.

Al respecto, la conductora de televisión y ex pareja del cantante dijo: “¡Felicidades! La verdad se lo merece. Ha trabajado toda la vida por eso y me parece bien”, y remató diciendo, “¡qué pena que no fue en mi año”, seguido de algunas risas.

