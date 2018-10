Luis Fonsi confiesa que está harto de "Despacito" (VIDEO)

Luis Fonsi es uno de los cantantes latinos más famosos del momento, pues cuenta con más de 20 años de carrera en el mundo de la música, y a pesar de su éxito y experiencia, alcanzó la fama mundial con su exitosa canción "Despacito" lanzada en el año 2017 y fue el vídeo musical más visto en la historia de Youtube con más de cinco mil millones de visitas.

Aunque el cantante sigue cosechando los frutos del éxito, pues ha hecho colaboraciones con la famosa cantante Demi Lovato con el tema “Échame la Culpa” y “Calypso” junto a la británica Stefflon Don.

Pero recientemente el cantante hizo una revelación que sorprendió a todos sus fans.

Esta harto de “Despacito”

Luis Fonsi confesó que no le gusta escuchar sus propios temas y en especial “Despacito” y en caso de que suene en la radio no duda en cambiar de estación.

El cantante ofreció una entrevista para el programa ‘Un nuevo día’ donde le preguntaron si no estaba cansado de "Despacito" a lo que respondió Luis Fonsi respondió:

“Si ahora mismo estoy en mi carro escuchando música y de repente ponen la canción, lo más seguro es que la cambie, no porque sea “Despacito” es porque no me gusta escucharme a mí mismo”.

No es de esperarse pues muchas personas han declarado odiar la canción por ser escuchada en exceso en todos lados incluso siendo traducida hasta en mandarín, y aunque el cantante confesó que esta cansado de escucharla, aclaro que jamás se cansará de cantarla.