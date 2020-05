Luis Fonsi REVIVE su divorcio con Adamari López “Donde hubo fuego…”

Luis Fonsi y Adamari López lamentablemente después de una temporada casados, el 8 de noviembre de 2009, anunciaron a través de un comunicado su separación, aludiendo estar atravesando un "proceso difícil" como pareja

Hay que recordar que en ese entonces Adamari López contaba en 2013 en una entrevista para el programa Al Rojo Vivo de la cadena Telemundo: "él (Luis Fonsi) me lo dijo una vez que él no me deseaba como mujer y creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso”.

Las declaraciones de Luis Fonsi sobre su divorcio

“cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea, se te cae el mundo, y eso es mucho más duro que pasar por la enfermedad".

Ahora ha sido el cantante Luis Fonsi quien en una reciente entrevista en el programa "El break de las 7" con la conducción de Chiquinquirá Delgado y se trasmite a través de la página de Facebook de Univisión, habló como pocas veces lo ha hecho, sobre su divorcio de Adamari López.

“Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno, no fue nada fácil”.

Entre otras cosas que destacó Luis Fonsi a Chiquinquirá Delgado fue: "se han dicho cosas horribles, lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso. Yo digo qué me voy a concentrar en mí, en lo que yo hago, yo sé que soy una buena persona”.

“No soy un hombre perfecto, he cometido mis errores pero sabes qué si eso que están diciendo de mí no es verdad, no voy a ser de esas personas que voy a salir a armar un escándalo y una conferencia de prensa".

TE PUEDE INTERESAR: Luis Fonsi SIN PANTALONES en instagram

Cabe destacar que el puertorriqueño Luis Fonsi también manifestó sobre lo que en realidad le interesa: "la gente sabe quién soy, lo mío es hacer música, hacerlo de corazón, yo vengo de una familia tranquila, llena de mucho amor, así me criaron a mí".