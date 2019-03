Luis Fernando Peña nos habla de su faceta como director

El reconocido actor mexicano que hemos visto en grandes producciones como ‘El Chapo’ de Netflix, ‘Perfume de violetas’, ‘Amarte duele’, entre otras, ahora se estrena como director y trabaja en una nueva cinta futurista, en entrevista exclusiva con La Verdad habló de cada uno de estos detalles y hasta nos dio su opinión de Yalitza Aparicio, ya que en algún momento él vivió lo mismo que la nominada al Oscar.

“Esta faceta de director se vive de manera diferente, ahora detrás de las cámaras en cine y en documentales es poder contar desde donde uno quiere, eso si, sin dejar de la actuación que es mi fuerte, la dirección me exige un nivel más alto”, dijo respecto a su trabajo como director.

Al preguntarle el por qué dirigir un documental nos comentó lo siguiente:

El actor perteneció a la llamada ola del ‘nuevo cine mexicano’ y le preguntamos su opinión respecto al cine actual y taquillero, nos comentó que “hay cine para todos”, y que a la gente le parece bien ver estas películas alegres y que estaría perfecto mientras vayan al cine, añadió que tampoco se debe dejar completamente de lado la escénica del cine mexicano que cuenta verdades únicas y que pueden ser dolorosas, pues dice que eso es lo que caracteriza el producto de nuestro país y puso como ejemplo a ‘De la calle’ y ‘Roma’.

Al cuestionarlo respecto a Yalitza y todo el que causó nos dio una respuesta clara y contundente al respecto, puesto que en algún momento él fue un actor nuevo conquistando el extranjero con las películas ‘De la calle’, ‘Perfume de violetas’ y ‘Amarte Duele’.

“La verdad no estoy de acuerdo con todo lo que se le ‘tiró’ a ella, ya que sólo se notó la envidia, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano sin duda. Estoy orgulloso de todo lo que ella logró en su debut en su primer película, los críticos de la Academia tienen un criterio que siguen y si ella fue elegida fue debido a su trabajo, de igual manera la visión del director y defiendo su trabajo y me llena de orgullo ya que siempre he sido una persona que defiende sus raíces”, dijo el famoso actor. Además señaló que le parecía interesante trabajar con Yalitza Aparicio.