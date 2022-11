Luis Fernando Peña explota contra Ferka en LBEH

La polémica y los pasos prohibidos son la salsa que de dar sabor a los tacos de “Las estrellas bailan en hoy”, y es que esta vez Luis Fernando Peña, explotó contra Ferka, pues se dijo muy molesto, luego de que esta insinuara que su esposa lo mantiene bien checado y la haya tachado de celosa y además la culpó sobre la poca química que mostraron la semana pasada en la pista de baile.

El show surgió luego de que la semana pasada fue la pareja a la que peor le fue en calificaciones, no obstante después de ello hubo un cambio de parejas y fue entonces que Andrea Legarreta, cuestionó a Ferka que fue lo que falló con Luis Fernando.

A lo que Ferka comentó: Bueno, tomé el reto, me encantó. Pero creo que sí, al final de cuentas. Yo creo que no le gustó como compañera o está muy acostumbrado a Violeta pero no, creo que no quiso trabajar o le daba miedo, o no sé".

Fue ahí cuando salió “el peine” y señaló que quizá la presencia de su esposa fue algo que incomodó al también actor a la hora de participar en el show.

Luis Fernando explota

Horas después de las declaraciones de Ferka, Luis Fernando explotó alegando que no hay nada que le moleste más, que se metan con su trabajo y su familia, por lo que respondió.

“Esto lo puede decir Violeta, los coreógrafos. Ella va muy poco a los ensayos, me acompaña a los programas en vivo, pero que Ferka se haya puesto incómoda por la presencia de mi esposa, no lo logro entender por qué", explicó Peña.

Por otro lado, dijo que le molestó que el nombre de su esposa Aly Noris, saliera a relucir, ya que no es parte del gremio, pues se dedica a impartir clases de diseño gráfico, y que nunca ha sido un problema que está asista a los ensayos, ya que anteriormente, el prometido de Violeta también acudía a los ensayos y jamás fue una situación incómoda, por lo que cree que es cuestión de profesionalismo.

Ya no pretende participar en ningún concurso

Finalmente, Luis Fernando Peña resaltó que fue justo su esposa la que insistió en que formara parte de este proyecto, así que de su parte no hay ningún tipo de celos, pues entiende su trabajo, así que después de Campeón de Campeones no volvería a otro reality de baile, pero si a uno como Inseparables, donde pueda competir junto a su mujer.

