Luis Felipe Tovar no consiguió muchos papeles actorales por su aspecto físico

El actor explicó que fue discriminado por su físico/Foto: el Universal

Luis Felipe Tovar, actor y maestro de actuación que ha ganado tres premios Ariel por su trabajo, confesó que en diversas ocasiones fue rechazado y discriminado por su aspecto físico. Debido a que no cumplía con el estereotipo para algunos papeles como protagonista en producciones de televisión.

Durante una entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado, Tovar relató los momentos en los que le cerraron las puertas por su físico: "Eran los estereotipos del galán, eran clones y yo no entraba en ese perfil. Ni siquiera me invitaban. Perdí muchos trabajos por no ser guapo”, explicó.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Luis Felipe Tovar tiene su escuela de actuación y una amplia trayectoria artística que lo respalda. Sin embargo, esto no es suficiente para algunos productores que se enfocan más en el físico.

Luis Felipe Tovar considera que no tiene el cuerpo pero sí las habilidades actorales

Tovar se ha destacado en la actuación/foto: Youtube

Aunque el actor de cine y televisión reconoce que no posee un físico de “galán”, sabe que tiene otras habilidades que lo hace destacar sobre otros: “También, uno se ve en el espejo, y yo decía: ‘obviamente no tengo nada que ver con este perfil físico, pero tengo otras habilidades que este hombre con ese perfil físico no va a tener’”, explicó.

“Tengo mayor nivel de entrenamiento y mi forma es más auténtica, porque los estereotipos se replican de una manera muy extraña donde se confían en que la belleza va a dar todo", mencionó el famoso de 60 años de edad.

Tovar recuerda que le fue difícil entrar a Televisa

En entrevista, Tovar también dijo que, incluso, batalló para que Televisa se fijara en su talento y no en si era guapo o feo. "Yo esperaba desesperadamente tener la pantalla de la televisión, me hacía falta eso para poder mostrar mi trabajo como actor”, dijo.

“No me la daban por los estereotipos, porque solamente existía Televisa y ahora estoy trabajando en Televisa, mira como da vueltas la vida", comentó.

El actor Luis Felipe Tovar también declaró que a pesar de que ha sido considerado “feo” nunca ha tenido baja autoestima, porque incluso tiene mucha suerte en el amor.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!