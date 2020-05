Luis Enrique Guzmán llega a un acuerdo con la ex empleada de Silvia Pinal/Foto: Univisión

Hace unos días el hijo menor de la actriz Silvia Pinal y de su ex esposo el cantante Enrique Guzmán entró en polémica luego de presuntamente haber violentado a una ex empleada doméstica de doña Silvia. Sin embargo, Luis Enrique Guzmán ya ha declarado que se logró llegar a un acuerdo.

Fue la revista TVNotas la que publicó que la señora María de los Ángeles Alegría demandó legalmente al hijo de Silvia Pinal por presunta discriminación y actos violentos. Y es que la ex empleada doméstica afirmó que había trabajado más de 16 años con la artista y al ser despedida de la casa de Pinal, no le dieron su liquidación e indemnización correspondiente.

Sin embargo, Luis Enrique declaró al programa “Ventaneando” que finalmente lograron llegar a un arreglo económico con la señora demandante, para que la situación finalizara en los mejores términos. Asimismo, se dijo que Silvia Pinal de 88 años estaba enterada de todo el conflicto y ella estuvo de acuerdo en despedir a la empleada.

No obstante, doña Silvia aseguró que su hijo nunca violentó físicamente a María de los Ángeles Alegría, y que no la había despedido por los años que llevaba laborando con ella. Pero en realidad ya no hacía un buen trabajo. Por lo tanto, la actriz mexicana tuvo que pedir que se contratara nuevo personal.

Luis Enrique Guzmán ayuda a la familia

El único hijo varón de la gran estrella Silvia Pinal ha sido reconocido por toda la familia como un pilar muy importante. Luis Enrique Guzmán a pesar de ser un fotógrafo, empresario y productor decidió mantenerse alejado de los medios de comunicación diferencia del resto de sus hermanas y sus padres.

No obstante, doña Silvia Pinal e incluso la misma Alejandra Guzmán han expresado en diversas ocasiones que Luis Enrique es una gran base para todos. De echo, es él quien actualmente se está haciendo cargo de la actriz ahora que se está recuperando de su operación de cadera.