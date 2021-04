Hace unos días te dimos a conocer que MTV Latinoamérica reveló a los integrantes de la octava temporada de Acapulco Shore y aunque hubieron varias caras nuevas, la ausencia de Luis “El Potro” Caballero llamó la atención. Ahora, el influencer ha revelado porque no estará en la nueva edición de este polémico reality show.

En entrevista con el periodista Gerardo Escareño para el programa Vaya Vaya TV, Luis “El Potro” Caballero reveló que no estará en la nueva temporada de Acapulco Shore debido a que siente que ya no tiene nada que aportar y considera que ya no tiene química con sus compañeros del popular programa de MTV.

La temporada 8 de Acapulco Shore no contará con la participación de Luis "El Potro" Caballero.

“Hay muchas cosas que tienen una fecha de caducidad, yo creo que las personas tienen que saber cerrar ciclos y saber cuando tienes algo que aportar y cuando ya no, la última temporada que yo grabé en Mazatlán me di cuenta que ya no estaba en el mismo canal, ni con la misma madurez que muchos de mis compañeros”, dijo el influencer a Vaya Vaya TV.

Asimismo, Luis “El Potro” Caballero aseguró que los productores han modificado el estilo del reality show, lo cual no ha sido de su agrado: “No me gustan muchos cambios, ni cosas que han hecho, pero eso ya no me compete ni me corresponde decidir, creo que ya es un tema administrativo”.

"El Potro" criticó a sus compañeros de Acapulco Shore

Finalmente, “El Potro” criticó la actitud de algunos integrantes del programa Acapulco Shore, pues asegura que están sedientos de fama y que no son autenticos: “Ya cuando tienes que meter gente que está sedienta de fama y tiene que crearse un personaje para entrar, se pierde la esencia y la magia de lo que ha sido el reality, ese ha sido mi desagrado”.

La nueva temporada de Acapulco Shore llevará por título ‘La Familia de Regreso en Acapulco’ y contará con la participación de Nacha, Jailyn, Eddie, Fernanda, Issa, Diego, Jacky, Alba y Beni. Los antiguos miembros que permanecen son Karime, Jey y Chile. Su estreno está programado para el próximo 27 de abril de 2021 en MTVLA y Paramount+.

¿Crees que la ausencia de "El Potro" afecte el éxito de la nueva temporada de Acapulco Shore? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

