El comediante Luis de Alba reveló en entrevista para el programa Sale El Sol que su colega Xavier López “Chabelo” le prestó 500 mil pesos para que él pudiera hacerse una cirugía de cadera que necesitaba con urgencia, lo cual le agradece hasta el día de hoy.

De acuerdo a las declaraciones del comediante que da vida a “El Pirruris”, mismas que La Verdad Noticias trae para ti, él se encontraba sin fondos suficientes para costear su cirugía, motivo por el cual acudió a Emilio Azcarraga, dueño de Televisa, para pedirle dinero prestado, pero no se esperaba que otra persona fuera quien le brindará ayuda.

Xavier López no dudó en prestarle medio millón de pesos a Luis De Alba.

"Yo cuando me quebré la cadera, entonces había que pagar 500 mil pesos y yo no los tenía. Entonces César Bono le dijo a Azcárraga, quien estaba dispuesto a prestármelos, lo ordenó, pero dijo Chabelo: 'No, yo tengo, si quiere yo se los puedo prestar a Luis' y sin yo pedirle nada, me los prestó", declaró el comediante al programa ‘Sale El Sol’.

La amistad de Xavier López y "El Pirruris"

Asimismo, Luis De Alba aseguró que la pandemia le ayudó a tener mayor contacto con sus amigos, entre ellos 'El amigo de todos los niños': "Lo bueno que me dejó fue estar cerca con mi familia, con mis amigos que no había hablado como Chabelo, Marco Antonio Muñiz. Le puse agua a las flores de la amistad, que es tan necesaria".

De igual modo, reveló de que trató la última llamada con Xavier López: "Empezamos a reírnos de todas las babosadas que hacíamos, cuando él me iba a ver, los nombres de sus novias, cómo le hacía ahí el paro con unas… Hablamos de nuestra amistad, de nuestras aventuras de chavos, él es más viejito que yo, de los memes que le sacan".

¿Qué ha pasado con Chabelo?

Tras el fin de su programa, el actor y comediante se encuentra disfrutando de su familia en Acapulco.

El 20 de diciembre de 2015 y tras 47 años de transmisión ininterrumpida, el programa de ‘En Familia Con Chabelo’ llegó a su fin. De acuerdo a Luis De Alba, la noticia le dolió bastante a su amigo: "Sí le dolió, eso yo sé. No me lo dijo ni se quejó, pero decía: 'Caray mano'... Lo sacaron después de tantos años porque ya está viejito, absurdo".

Con respecto a los rumores de salud, el comediante negó que Chabelo esté enfermo e incluso reveló cuál es su nueva faceta: "Está en su casa de Acapulco, está bien de salud, bueno para su edad. Él está en su casa, no está enfermo ni nada. Se la pasa allí. Está de muy buen ánimo".

Fotografías: Redes Sociales