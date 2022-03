Luego de la polémica que causó en Egipto, Danilo Carreta ya tiene protagónico

Danilo Carrera es considerado como uno de los galanes de telenovela más jóvenes de Televisa y a través de Instagram se ha hecho público que el actor será parte de un nuevo proyecto.

La productora de televisión Rosy Ocampo será la encargada de llevar a cabo el nuevo proyecto televisión que lleva por nombre "Vencer la ausencia" y en el que podremos ver la participación de Danilo Carrera.

En La Verdad Noticias te compartimos que recientemente corrió en medios el rumor de que deportaron a Danilo Carrera de Egipto por coquetear con mujeres.

La productora Rosy Ocampo, dio la notica a través de su cuenta oficial de Instagram, misma en la que indicó que el actor ecuatoriano, Danilo Carrera, se unirá al reparto de su nueva telenovela en Televisa.

En este nuevo proyecto se tiene contemplada la participación de grandes artistas como David Zepeda, Nailea Norvind, Alejandra Barros, Mariana Garza, Jesús Ochoa y Alexis Ayala, entre muchos otros.

De acuerdo a los primero adelantos de la reconocida prodcutora mexicana, esta telenovela se enfocará en temas sobre el uso de redes sociales y la lucha contra el linchamiento digital.

A inicios del mes de marzo, pudimos ver en redes sociales que el actor Danilo Carrera realizó un viaje de vacaciones a Egipto donde lo acompañaron sus hermanos.

Sin embargo, tras su regreso a México, en medios de comunicación surgió el rumor de que el actor había sido deportado, ya que se dio a conocer que había intentado coquetear con la hija de un jeque árabe, situación que lo puso en en problemas.

Ante tales acusaciones, el actor y deportista ecuatoriano, se pronunció y desmintió haber sido expulsado del territorio egipcio.

“No, me quisieron sacar, pero a mí no me pueden sacar de ningún país”, comentó el actor