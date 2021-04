Ludwika Paleta será la conductora del preshow de los Premios Oscar 2021

Diversos medios de comunicación han confirmado la presencia de la actriz Ludwika Paleta como conductora principal de ‘Punto de Encuentro’, el programa de TNT que se emitirá previo a la tan esperada celebración de la edición 2021 de los Premios Oscar.

Se sabe que ‘Punto de Encuentro’ se transmitirá por la señal de TNT este próximo domingo 25 de abril en punto de las 5pm (Hora CDMX) y también contará con la participación de la conductora Lety Sahagún y el influencer Gerudito, quienes junto a Ludwika Paleta, hablarán sobre las películas nominadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Ludwika Paleta ha sido elegida para conducir 'Punto de Encuentro', el programa de TNT previo a los Premios Grammy 2021.

El programa de TNT será grabado en la CDMX, pero también contará con la conducción de Axel Kuschevatzky, destacado periodista especializado en el tema del cine, quien desde Los Ángeles aportará su conocimiento para poder aprender más de esta importante entrega de premios.

Hasta el momento, la actriz Ludwika Paleta no se ha pronunciado al respecto de esta noticia en sus redes sociales, pero sus fanáticos no han dudado en celebrarlo a lo grande, pues no se puede negar que conducir un evento relacionado con los Premios Oscar se trata de un importante logro en su carrera profesional, misma que inicio dentro de la empresa Televisa.

¿Quienes conducirán los Premios Oscar 2021 en Estados Unidos?

La conducción de los Premios Oscar 2021 en Estados Unidos estará a cargo de grandes estrellas de Hollywood.

Desde el Dolby Theatre de Hollywood, las estrellas que han sido elegidas para conducir la edición 2021 de los Premios Oscar son: Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Zendaya, Harrison Ford, Reese Witherspoon, Renee Zellweger, Laura Dern, Bong Joon-ho, Angela Bassett, Halle Berry y Bryan Cranston.

Tal y como te informamos en La Verdad Noticias, los productores de los Premios Oscar han mencionado que este año la apariencia de esta entrega será inédita, por lo que advierten al público televidente que esta edición tendrá una introducción realmente prometedora, una filmación en alta resolución y con formato de pantalla ancha.

