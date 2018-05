Ludwika Paleta presenta con éxito ‘Los Hijos también lloran’

Ludwika Paleta visitará próximamente la ciudad de Cancún y es que se encuentra en gira nacional con la obra de teatro ‘Los Hijos También Lloran’, que se presentará el próximo 30 de mayo en el Teatro de Cancún a las 19 y 21:30 horas.

En una entrevista exclusiva que tuvimos con la actriz Ludwika Paleta, nos comentó que se sentía feliz de venir a Cancún a presentar una obra a la que le ha ido bien en diversas partes del país.

“Me siento muy contenta de presentarnos en Cancún, ‘Los Hijos también lloran’ es un obra que en particular me gusta mucho, yo creo que al público le va a gustar pues tenemos la experiencia de haber tenido temporada larga y exitosa en Ciudad de México, estuvimos en Guadalajara con temporada larga también”, comentó la actriz.

Al adentrar la charla respecto a la obra, la actriz Ludwika Paleta nos comentó a fondo que es lo que hace especial esta obra de teatro.

Ludwika Paleta en escena

Ludwika Paleta habló con La Verdad:

“Sucede entre los 80 y 90, es una obra que trata de lo que sucede en la vida de un niño de 5 años, pero se enfoca directamente en la muerte de su papá. Esto le cambia la vida, éste niño a partir de las cosas que le cuenta su mamá de las que se acuerda, recrea ese momento de su vida, esto da pie a la obra”, comentó en exclusiva para La Verdad.

“Es autobiográfica de Andrés Zuno, quién actúa conmigo en el escenario, siendo el mismo quién la escribió, es una obra con este plus en donde la persona que la escribió personifica y actúa, esto sucede muy pocas veces en el escenario”, afirmó Ludwika.

De igual forma nos habló de la gran apuesta que es esta obra en donde los detalles se han cuidado demasiado, pues al estar ambientado en los 80, el trabajo es de calidad.

“Tenemos una escenografía muy detallada, muchas cosas que hacen alusión a la época de los 80 y los 90, los personajes, los juguetes. Es como hurgar en el diario de alguien que te da la oportunidad de asomarte a un cachito de su vida y al mismo tiempo puedes escuchar las canciones que él escuchó”, aseguró Ludwika Paleta.

Al preguntarle acerca del papel que ella interpreta en esta obra, nos dijo cual es y lo que representa para ella, además también nos confesó si se siente identificada o no con su personaje tan especial en ‘Los Hijos también lloran’.

“Yo soy la mamá de este niño de 5 años, soy la mamá de Andrés, que representa a esta madre de muchas familias mexicanas. Muchas mamás nos vemos identificadas en la historia, esta de la madre con su marido y con sus hijos”, comentó.

“Siempre, como actor tienes que buscar alguna identificación con tu personaje y si no tienes, es responsabilidad tuya buscar ciertas situaciones para parecerse”, comentó en exclusiva para La Verdad.

La actriz nos comentó porque invita a las personas a ver teatro y en especial esta obra en donde ella participa con un personaje principal, además nos habló de sus próximos proyectos, que si bien no nos dio detalle, si nos dijo en que plataforma la estaríamos viendo próximamente.

“Es una obra muy divertida con la que se van a reír muchísimo, es una hora y media que se van como agua. Es una oportunidad de salirse de lo cotidiano y de la vida real para divertirse un rato, siempre es muy ameno ir al teatro y más si es una obra con actores de primera” señaló Ludwika.

La actriz nos dijo que en efecto tienes nuevos proyectos para este año y nos comentó que se acerca una nueva película.

“Tengo algunos proyectos en puerta pero no te puedo decirte detalles hasta que sean seguros, sin embargo los proyectos son una película y obras de teatro” dijo en exclusiva para La Verdad

Te compartimos un poco de la obra ‘Los Hijos también lloran’ de Ludwika Paleta: