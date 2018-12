Ludwika Paleta finalmente se dejo ver con sus adorables gemelos

La actriz ha sorprendido con esta reaparición, ya que desde su ultimo embarazo, Ludwika había mantenido muy en sigilo que esperaba bebés, esto hasta solo unas semanas antes del nacimiento y, sorpresivamente, a finales de mayo de 2017 se hizo público la llegada al mundo de estos adorables gemelitos.

Como era de esperarse y después de todo ese sigilo guardado, Ludwika y su esposo Emiliano Salinas se reservaron los primeros meses de vida de sus bebés y, aunque la actriz ha dado algunas pistas del crecimiento de sus hijos, es hasta ahora que vemos lo mucho que han crecido, pues loa pequeños ya tienen un año y medio de edad.

Dadas las circunstancias y las fechas, la bella actriz decidió compartir una linda imagen en donde se le puede apreciar junto a sus bellos retoños y no obstante a que en la fotografía aparecen de espaldas, en notorio el crecimiento de los bebes.

Recordemos que hace poco mas de un año, Ludwika confesó lo complicado que era ser mama y seguir con su carrera al mismo tiempo.

"A veces sí me desespero muchísimo porque no puedo con todo a la vez. Me frustro, me enojo y quisiera que el día tuviera más horas. Y aunque a veces lloro de cansancio, soy muy necia y no me gusta dejar de trabajar, amo lo que hago y soy muy apasionada de ello", afirmó la bella actriz.