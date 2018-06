Ludwika Paleta desmiente rumores de secta que vincula a su esposo

Ludwika Paleta fue cuestionada sobre la presunta participación de su esposo en una secta que explotaba mujeres.

Luego de que en octubre de 2017, el diario estadounidense The New York Times dio a conocer una información sobre la secta NXIVM, ubicada en Nueva York, que bajo la fachada de ofrecer programas de empoderamiento y éxito ejecutivo, en realidad se dedicaba a la explotación física y sexual de mujeres; como uno de sus miembros fue mencionado Emiliano Salinas Occeli, esposo de Ludwika Paleta, quien fue cuestionada al respecto.

“¿Con qué cosas? [Vinculan a su esposo]”, preguntó Paleta a los medios de comunicación, pero sin darle mayor importancia.

En dicho texto se mencionó que las víctimas eran marcadas con un hierro caliente; sin embargo, la protagonista de la teleserie “La querida del Centauro” no quiso ahondar en el tema.

“Estoy muy tranquila. Sé quién soy yo y quién es mi esposo”, fue lo único que comentó la actriz. “Yo hago lo que hago”

Ahora nuevamente la actriz había evitado a toda costa hablar del delicado tema, aseguró que siente una gran tristeza que vinculen de esa forma a su esposo.

"Me da tristeza que esta noticia esté presente, pero más tristeza me da que la gente no sepa leer, la gente se queda con los encabezados y tú lo sabes, porque lo que más nos llama la atención son los encabezados, las notas amarillas y creo que somos una sociedad que no indaga y que se deja llevar por lo que dicen”, expresó la actriz.

Sin embargo, Ludwika Paleta se mostró tranquila, aunque no desmintió dicha información, pero le pidió a la prensa ya no enfocarse en las cosas ‘negativas’.

“No me enfoco en ese tema, pero si me gustaría decir que lo único que podemos hacer, está en nosotros y no podemos cambiar nada y ese es un pensamiento que comparto”.