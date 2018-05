Ludwika Paleta; denunció y evidenció al cine mexicano

Ludwika Paleta aseguró señaló que el cine actual está lleno de gente no profesional y de personas que no son actores, esto lo dijo durante una rueda de prensa en la ciudad de Cancún, cuando anunciaba la presentación de la obra ‘Los hijos también lloran’, que se presentará en el Teatro de Cancún el día de hoy.



Los actores de la obra fueron cuestionados por la actuación en las diferentes plataformas en las que han trabajado como el cine, la televisión y el teatro y rápidamente fue Ludwika Paleta quién respondió, dejando entre ver que no está muy a gusto con el cine actual y el rumbo que ha tomado.

¿Por qué tendrá ese disgusto con el cine actual?

“En el cine hay otra forma, a unos directores no les gusta ensayar, y prefieren que todo salga más orgánico y espontaneo, ahora que están de moda los actores no profesionales”, dijo antes de ser cuestionada por la certeza de lo que decía. “Si, se están haciendo muchas películas con gente que no ha hecho películas o que no son actores hay como una tendencia a que todo sea mucho más espontaneo, por otro lado hay directores que tiene su película muy clara y que quieren concretamente ciertas cosas, hay a quienes les gusta ensayar mucho”, aseguró la actriz.

Integrantes de 'Los hijos también lloran'

Al parecer a la actriz no le es grato trabajar como se hace hoy día, y por eso fue que señaló y de alguna manera señaló como es que se hacen las cosas tanto en el cine como en el teatro, en donde dijo se trabaja con mayor calidad, pues los ensayos pueden empezar desde ocho semanas antes.

Durante la rueda de prensa Ludwika Paleta se mostró tranquila y cooperativa, sin embargo el tema del cine actual le causó una aparente molestia ya que destacó las virtudes de la actuación en el teatro.

Puebla!!! Ya estamos aquí y mañana tenemos dos funciones de #LosHijosTambiénLloran



No se la pueden perder!!!



Los esperamos!! pic.twitter.com/pUSu9gRbbw — Andrés Zuno (@AndyZuno) 24 de mayo de 2018