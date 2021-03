Ludwika Paleta confiesa tristes problemas que ha tenido con su peso

Ludwika Paleta es una de las guapas actrices que han destacado en la televisión mexicana y recientemente ha dejado boquiabiertos a sus fans al hacer una fuerte revelación acerca de sus peso.

En esta ocasión la actriz Ludwika Paleta decidió romper el silencio y hablar sobre las inseguridades físicas que afectaron su vida, principalmente relacionadas a su peso durante su juventud.

Hay que destacar que actualmente Ludwika Paleta se encuentra en un gran momento de su carrera al protagonizar diversos proyectos como la cinta Guerra de likes de Amazon Prime Video y Madre sólo hay dos de Netflix.

Los tristes problemas de peso de Ludwika Paleta

Resulta que la actriz mexicana durante años tuvo que enfrentarse ante señalamientos sobre su peso, por ello sorprendió al publicar en sus historias de Instagram un video en el que confesó que tuvo que lidiar con ella misma al no sentirse bonita.

La actriz mexicana se enfrentó a señalamientos sobre su peso

Paleta compartió una fotografía con dos muñecas con diferentes características físicas y publicó un impactante mensaje que dice así:

“Ojalá que cuando yo era niña hubieran existido muñecas así, me hubieran ahorrado muchos problemas en mi adolescencia”.

La actriz prosiguió diciendo: Mucha gente me contestó: ¿Tú qué? Si eres rubia de ojos azules. Yo les puedo decir que cuando estaba creciendo tenía problemas de peso, yo no me sentía bonita.

La bella actriz confesó que cuando llegaba a la oficina de algún productor o productora le pedían bajar de peso: Antes de empezar una telenovela me decían: “Tienes que bajar de peso”, hecho que le ocasionó muchos complejos en su vida personal

“Ojalá que cuando yo era niña hubieran existido muñecas así"

El mensaje de Ludwika Paleta

“Por más perfecta que seas, si tú no estás bien en tu interior, no te vas a sentir bien”.

“Lo bonito está en otras virtudes, en ser valiente, fuerte, tú eres bonita”.

