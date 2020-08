Ludoviquito y Junior revelan si tienen problemas con Eugenio Derbez

Luis Manuel Ávila, quien da vida a "Junior" en 'La familia P. Luche', reaccionó ante quienes aseguran ha tenido problemas con Eugenio Derbez por usar el personaje de la famosa serie de comedia en sus shows privados.

"Siempre ha sido bien rico trabajar con los personajes y cada vez que hacemos algo, primero lo consultamos con Eugenio Derbez, y les decimos sobre la opción para que sepan lo que estamos haciendo, y esa comunicación está bien rica, es así que no, jamás hemos tenido ningún conflicto para estar con los personajes”.

Eugenio Derbez no tiene problema con los actores

Por su parte Miguel Pérez fue interrogado por la revista Tv Notas sobre su crecimiento ya que muchas personas lo siguen viendo como el ocurrente niño que interpretaba a Ludoviquito P. Luche.

"No he cambiado mucho las facciones de la cara"

“Sí, pues la gente se quedó mucho con la idea de que yo estaba chiquito no, pero se me quedan viendo y dicen, como que lo conozco y dicen claro eres ese que salía en 'La familia P. Luche', entonces como todos crecimos juntos pues se ha dado juntos esta evolución y crecimiento, algunos se sacan de onda, pero como no he cambiado mucho las facciones de la cara pues entonces ahí seguimos”.

Ambos famosos fueron interrogados ya que en otras ocasiones ha sucedido que cuando los artistas intentan hacer uso de los personajes que interpretan se enfrentar a problemas con el creador, pero Luis y Miguel aseguran que en su caso llevan una excelente relación con el actor que interpreta a Ludovico Peluche.

