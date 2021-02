Lucy Hale fue captada besándose románticamente con el actor Skeet Ulrich

¡Parece que Lucy Hale puede tener un nuevo hombre en su vida! La actriz fue vista abrazando y besando con mucho amor a la estrella de Riverdale, Skeet Ulrich, en Los Ángeles durante el fin de semana.

En las fotografías obtenidas por el medio Page Six, se puede ver a Hale, de 31 años, y Ulrich, de 51, disfrutando de una cita romántica para almorzar en el Sweet Butter Cafe, dando algunos besos que fueron captados por la cámara por los paparazzi.

Los dos fueron casuales para la salida, con Hale luciendo una chaqueta de color crema sobre una camiseta sin mangas blanca y mezclilla desgastada, y Ulrich con un suéter negro, sombrero y jeans.

Hale y Ulrich aún no han confirmado la relación por su cuenta. Los dos se siguen en Instagram, donde Lucy Hale recientemente compartió una foto de su nuevo tatuaje de mariposa del artista Winter Stone, con sede en Los Ángeles.

"Te has superado a ti mismo @winterstone", escribió Hale, quien anteriormente protagonizó la serie derivada de Riverdale, Katy Keene, subtituló la foto. "¡Gracias! Renacimiento".

Lucy y Skeet han sorprendido con su posible romance. Los fans esperan que los actores pronto confirmen su relación/foto: Page Six

Lucy Hale había dicho que estaba esperando al hombre indicado

En julio pasado, en una entrevista con el medio Entertainment Tonight, Hale bromeó sobre sentirse "más soltera que nunca" mientras discutía cómo ha sido su vida amorosa en medio de la pandemia de coronavirus en curso.

"Si algo durante este tiempo me ha enseñado (porque he hecho todo básicamente solo y odiaba estar sola), siento que la única forma en que saldré con alguien es si ellos hacen mi vida mejor porque estoy muy feliz ahora mismo de tener mi propia rutina", explicó en ese momento".

Estoy en un sitio de citas ahora y todavía no me he encontrado con ninguno de ellos porque estoy demasiado nerviosa. Lo crea o no, soy muy tímida en ese sentido", declaró la actriz.

"Físicamente no tengo un tipo. He salido con todo lo que pasa", continuó.

Y agregó que buscaba "alguien que tenga confianza y se sienta cómodo" en su propia piel. "Hay tantos hombres inseguros por ahí y no puedo hacer eso. He salido con eso. No quiero eso".

Hale dijo que un sentido del humor compartido es importante para ella, así como la ética laboral, el impulso y la pasión.

"No me importa lo que hagas, simplemente me encanta. Haz todo al ciento diez por ciento", explicó. "Una buena brújula moral. Simplemente una buena persona. Es muy simple lo que estoy buscando, pero eso es difícil. Las cualidades simples son más difíciles de encontrar".

"No me voy a conformar con menos de lo que estoy buscando", agregó. "¿Por qué? ¿Por qué habría de hacerlo?", declaró la famosa. ¿Crees que Lucy Hale y Skeet Ulrich hace una bonita pareja? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!