Lucila Mariscal se recupera de su cirugía y ya quiere trabajar cuanto antes

La actriz mexicana Lucila Mariscal fue operada para colocar una prótesis en su cadera después de una caída. Por suerte se recuperó de salud exitosamente, sin embargo, no fue así para su economía, pues gastó una gran suma de dinero para su cirugía.

La actriz aprovechó la invitación que tuvo en el programa matutino "Hoy" para mostrar que se encuentra muy bien y puede caminar sin ningún problema. Asimismo, pidió que le envíen proyectos para trabajar tanto de teatro como de televisión.

Esto fue lo que dijo sobre su estado y porque puede comenzar a laborar nuevamente: “Me puedo desenvolver perfectamente bien y hablar correctamente bien y todo bien; todos mis cabales completamente bien.”

Lucila Mariscal también agregó que si hay un programa de Televisa en el que le encanta colaborar y está más que dispuesta para volver a actuar en él ahora que regresa a sus actividades laborales normales. Se trata de “La Rosa de Guadalupe” después de haber abandonado a Paty Chapoy y a Tv Azteca.

“A mi me gustaría, por ejemplo, hacer “La Rosa de Guadalupe”; me encanta, me fascina ese programa, no me lo pierdo” dijo.