Lucila Mariscal sale en defensa de Verónica castro; por esta razón

El nombre de Verónica Castro ha estado presente desde hace unos días, luego de que se diera a conocer que la famosa conductora sostuviera pláticas íntimas con menores de edad, motivo por el cual ha sido bastante atacada por periodistas del medio del espectáculo, como es el caso de Gustavo Adolfo Infante.

Es por eso que en La Verdad Noticias te hemos mantenido informado sobre todo lo que acontece en torno a este caso, para que no te pierdas ni un sólo detalle de la situación actual de la actriz, quien no la ha estado pasando nada bien a pesar de contar con el apoyo de diferentes celebridades.

Y es que la también conductora Verónica Castro ha recibido mensajes de parte de sus compañeras y personas del medio que la conocen, como lo son Laura Zapata, Lorena Herrera y Lucila Mariscal, quien hizo una importante revelación sobre la artista en donde dejó ver el gran corazón que tiene.

Las palabras de Lucila Mariscal para Verónica Castro

La actriz Lucila Mariscal

Lucila Mariscal fue recientemente cuestionada sobre el caso de Verónica Castro, durante una rueda de prensa en la que participó, para dar a conocer las giras que realizará con sus compañeras Aida Pierce y Julia Palma, como parte del espectáculo llamado “Entre risas y canciones”.

Ante lo anterior la actriz declaró lo siguiente, “Son cosas que no son, yo la conocí a fondo y por mucho que uno cambie en la vida, no puede llegar a tanto, yo no lo creo ni de relajo y ya se aclaró eso, ya las mismas niñas lo dijeron que no es cierto y hasta los papás”.

¿Cuántos años tiene Verónica Castro en la actualidad?

La conductora Verónica Castro

Actualmente la presentadora cuenta con 69 años y está próxima a celebrar un año más de vida, sin embargo su vida no ha sido fácil ya que ha estado envuelta en muchos escándalos que la han alejado de los reflectores, pues todo parece indicar que no le gusta estar en boca de todos.

Cabe mencionar que ante la actual situación que atraviesa, han salido a la luz algunas pruebas que supuestamente podrían demostrar su inocencia.

