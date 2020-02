Luciano, hijo de Leticia Calderón se niega a visitar a Juan Collado en la cárcel

Luciano, el hijo con síndrome de Down de Leticia Calderón con Juan Collado, no desea ver a su papá en la cárcel y se niega a visitarlo en el Reclusorio Norte de la Ciudad.

Hasta el momento ninguno de los hijos de Leticia Calderón han visitado al abogado, Juan Collado en la cárcel donde se encuentra detenido desde julio en 2019 mientras continúa la investigación en su contra por lazos con el crimen organizado y manejo de fondos de procedencia ilícita.

Luciano, quien cumplió 16 años en días pasados, no desea ver su padre, Juan Collado en la cárcel, según reveló la propia, Leticia Calderón en entrevista con “De Primera Mano”.

16 maravillosos años!!!!!!! �� No puedo describir lo feliz que me siento. Gracias Dios! Gracias pic.twitter.com/T3RZqd7Ikq — Leticia Calderon (@letyca79) February 17, 2020

“Luciano que es el más abierto, que no tiene filtros, él si te dice ‘yo no quiero ver a mi papá en la cárcel’, así te lo dice”, afirmó Leticia Calderón.

Leticia Calderón también confesó que el propio, Juan Collado no desea que sus hijos lo vean en prisión, además explicó que las visitas al reclusorio no son tan sencillas como las personas creen.

Nunca es tarde para divertirte con tus hijos (aunque al día siguiente no te puedas ni mover����) pic.twitter.com/jTZexfDWWb — Leticia Calderon (@letyca79) May 23, 2019

“Mucha gente ha criticado y que no he ido con los niños y que cualquiera puede llegar y formarte como si estuvieras en las tortillas, así pasas. No es así, de verdad tiene que solicitarlo la gente que está adentro, luego tienes que hacer una serie de papeleos y entonces ya puedes pasar. Lo que yo tengo entendido es que hay una lista de 12 personas, los cuales sí pueden ir porque ya están preautorizados”.

