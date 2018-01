Lucía Villalón se sincera y dice que su 2017 fue de horror

Lucía Villalón le dio la bienvenida al 2018 con ganas e ilusión y se despide de esta forma en Instagram, del que para ella ha sido un año del horror.

Cabe recordar que la periodista, Lucía Villalón, tuvo su ruptura con Chicharito, quien decidió terminar la relación para llevar vidas separadas cuando estaban a punto de casarse, ademas de que sufrió una grave enfermedad.

Sin embargo, Lucía Villalón, ha dejado claro que ya se recuperó del golpe por la ruptura que tuvo con el Chicharito y así lo hizo saber a todos sus seguidores en Instagram.

Lucía Villalón se enfrentaba a un gran desengaño sentimental, tras anunciar boda con "Chicharito" para primeros de julio del 2017.

La periodista, Lucía Villalón, tuvo que empezar de cero y superar la repentina ruptura con el futbolista mexicano, Chicharito.

Cabe destacar que fue hace unos meses cuando se generó polémica debido a la ruptura de Lucía Villalón con Chicharito Hernández.

Y poco después que se conociera que el futbolista mexicano comenzaba una relación amorosa con Andrea Duro.

Pues desde que comenzaron la relación, Chicharito Hernández no ha dejado de gritar su amor por Andrea Duro a los cuatro vientos.

Pues a través de las publicaciones que ambos han hecho en sus respectivas redes sociales, se les ve muy enamorados.

Sin embargo Lucía Villalón, enfrentó el desengaño de Chicharito después de haberse comprometido y anunciado su boda para el 8 de julio de 2017 de manera sorprendente, pues tras el golpe siguió con su vida de manera normal.

Lucía Villalón está muy centrada en su trabajo y sigue disfrutando de la soltería mientras espera que este 2018 sea un mejor año para ella.

Prueba de ello es lo que Lucía Villalón hizo hace algunos meses para pasar de página y señalar que es feliz tras superar su ruptura sentimental.

Ya que en un amplio texto en sus redes sociales, Lucía Villalón, aseguraba, había cerrado un capítulo de su vida junto a Chicharito.

Termina un capítulo. Se cierra una temporada.

Un ciclo con momentos muy malos pero con otros buenísimos que son con los que me quedo y de los que me acordaré en el futuro. Me acordaré de las personas que han estado ahí y de aquellas que he conocido gracias a momentos complicados, personas que me han hecho sonreír y convertirme en alguien mejor, profesional y personalmente.

Me quedo con lo aprendido porque a pesar de tocar lo más bajo sabes que es ahí cuando empiezas a crecer.

Que el que no se arriesga está perdido y que quien no se sacrifica, desde luego, no tiene idea de lo que es sentirse orgulloso de haberse dejado la piel.

Esto es una parte de lo que Lucía Villalón compartió con sus seguidores, quienes le aplaudieron su fuerza para reponerse del golpe que significó su ruptura con Chicharito.