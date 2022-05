Lucía Méndez y Eduardo Yáñez coquetean en público ¿Hay romance?

El actor reaccionó a las picantes declaraciones de Lucía Méndez.

Lucía Méndez causó gran controversia en redes sociales al revelar durante una reciente conferencia de prensa que realizó para celebrar 50 años de carrera artística que los besos que más disfruto al grabar en las telenovelas fueron aquellos que se dió con Eduardo Yáñez.

“Besa muy bien... en la televisión. No estoy diciendo que te haga el beso francés, pero sabe besar muy bien, guapísimo”, declaró la actriz entre risas al ser cuestionada sobre los momentos más memorables que ha vivido a lo largo de cinco décadas de carrera profesional.

La pareja compartió créditos protagónicos en 1992, año en el se estrenó la telenovela 'Marielena'.

Recordemos que Eduardo y Lucía compartieron créditos protagónicos en ‘Marielena’, una adaptación de la telenovela venezolana Querida mamá producida por José Enrique Crousillat para la cadena Telemundo y emitida originalmente en Estados Unidos durante el año de 1992.

Eduardo Yáñez reacciona a los halagos

Las declaraciones de la actriz, quien recientemente reveló detalles de su encuentro íntimo con Luis Miguel, no pasaron desapercibidas para Eduardo Yáñez, quien en entrevista para Chisme No Like confesó que ella también besaba muy rico para después dedicarle unas emotivas palabras, mismas que puedes escuchar a partir del minuto 1:05:40.

“Muchas gracias Lucía, tú también besas bien rico… Es una gran amiga, una persona con la que puedes contar, super nice, una gran actriz, una excelente cantante, una mujer que ha dejado su vida en el escenario y que respeto y quiero con todo mi corazón”, declaró el actor, quien en 2019 negó los rumores que aseguraban que había tenido un romance con ella.

¿Qué edad tiene Lucía Méndez?

La actriz y cantante acaba de cumplir 50 años de trayectoria artística.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Lucía Méndez nació el 26 de enero de 1955, por lo que ahora tiene 67 años. En lo que respecta a su carrera artística, se sabe que esta inició en 1972 y hoy en día no se puede negar que la nacida en León, Guanajuato se ha convertido en un referente del espectáculo mexicano y muy pronto debutará en Hollywood.

