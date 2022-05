Lucía Méndez ve posible unirse en gira con Verónica Castro

Durante varios años los medios de comunicación en México han creado enemistad entre Lucía Méndez y su colega Verónica Castro, con quién incluso en su momento llego a tener una buena relación laboral y personal.

Siendo ambas unas de las actrices más aclamadas de su momento en Televisa, era natural que los medios decidieran enfrentarlas para ver cuál de las dos era la más exitosa y recibía más cariño por parte del público.

Mientras espera el estreno de su reality show en Netflix junto a Silvia Pasquel, Lorena Herrera y Laura Zapata, la diva de las telenovelas adelantó sus deseos de continuar trabajando y con ello seguir complaciendo al público que durante tantos años la ha seguido.

La gran diva de las telenovelas era que la ardo nada el próximo 19 de mayo en el Museo del Grammy por su 50 años de trayectoria artística, dónde ha tenido que compaginar su vida personal con la presión que los medios ejercen sobre su figura.

En dicho tema durante años se ha manejado una supuesta rivalidad con su compañera de profesión Verónica Castro, y aunque ambas aseguran que el asunto quedó en el pasado, los medios aprovecharon para preguntarle a Lucía si podrían trabajar juntas en un próximo proyecto.

“Pues pregúntaselo a ella, yo no tengo problema, sería maravilloso. Las veces que la he buscado no ha pasado nada”.