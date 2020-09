¿Lucía Méndez sufrió VIOLENCIA doméstica? ¡Entérate!

Lucía Méndez causó un gran escándalo mediático al revelar que fue maltratada por una de sus ex parejas, invitando a las mujeres que no se queden calladas ante este tipo de actos. Pero ¿por qué la actriz no había hablado antes sobre la violencia doméstica que sufrió?

Recordemos que Lucía Méndez alcanzó una gran fama en nuestro país gracias a sus diferentes participaciones en el medio artístico, donde no sólo ha demostrado ser una de actrices sino que ha sorprendido con su talento musical.

Sin embargo, en esta ocasión no fue su talento el que se llevó la atención del público sino una de sus confesiones más controversiales, donde reveló haber sido víctima de maltrato psicológico por parte de una de sus ex parejas.

“En algún momento tuve un maltrato psicológico, por el cual fui a terapia… Yo creo que todas la mujeres hemos tenido una persona que nos maltrata”

Fueron parte de las polémicas declaraciones de Lucía Méndez, quien también señaló que ya había superado esta difícil etapa de su vida, invitando a las mujeres a no quedarse calladas y demandar a sus agresores.

Asimismo la actriz reveló que hasta el momento no había hablado sobre esta situación en su pasado, porque simplemente no se había dado la oportunidad de que ella hablara sobre estos temas tan controversiales.

Lucía Méndez revela que fue maltratada

Respecto a este tema, Lucía Méndez también mencionó que se encuentra trabajando sobre un nuevo proyecto en el que contará los detalles más controversiales de su vida, y donde por supuesto hablará de esta difícil etapa.

Cabe mencionar que esta actriz recientemente estuvo entre los titulares más polémicos de la farándula, tras el fuerte rumor donde se decía que su hijo Pedro Antonio, era fruto de su romance con el cantante Luis Miguel.