Lucía Méndez si peleó con Madonna y este TikTok es la prueba

Lucía Méndez decía la verdad sobre pleito con Madonna

Durante varios años Lucía Méndez ha sido blanco de memes y burlas sobre su presunta pele con Madonna, pero ahora todo puede cambiar con un video surgido en redes sociales.

Resulta que la propia Reina del Pop habla frente a la cámara sobre sus molestias en una presentación, mostrándose en plan de diva mientras era documentada.

El video se ha vuelto viral en TikTok, ya que los internautas asegura que es la prueba de su pelea con la actriz mexicana, en La Verdad Noticias te lo contamos todo.

Todo parece indicar que la famosa actriz mexicana decía la verdad sobre su pelea con la cantante Madonna y este TikTok es la prueba de ello.

El clip cuenta con cientos de miles de reproducciones y en comentarios se puede ver como los internautas le dan la razón a la Méndez, pues Madonna es quien relata desde su perspectiva lo ocurrido esa noche.

En el video, Madonna afirma que personas de la industria estuvieron en las primeras filas de su concierto: “personas de la industria”, y que todos ellos estaban aburridos con su presentación. “Me mentiste -le dice a su equipo- me dijiste que no habría nadie del medio en las primeras filas y estaba lleno de ellos, se sentaron ahí dándome sus miradas sucias y con los brazos cruzados”.

Video de Lucía Méndez y su pelea con Madonna

La pelea de la Méndez con Madonna comenzó cuando la actriz fue invitada al programa “La Saga” de Adela Micha, donde hablo al respecto de ello.

“Fui con mi exmarido, el cubano, a verla. Nos sentamos y de pronto todo el mundo se empieza a parar porque Madonna salió a cantar”, comentó. Lucía aseguró que ella no se levantó porque “traía la rodilla lastimada por el spinning, que no calenté bien y entonces la tenía inflamada. No quería ir al concierto porque me sentía mal”, declaró.

Parece que el desliz de Lucía Méndez a Madonna tuvo repercusión en la famosa cantante, ya que el TikTok comprueba que no le gusta que la gente la rechaza y ama ser alabada.

