¿Lucía Méndez se niega a envejecer? Asegura que nunca la verán con canas

Lucía Méndez causó gran controversia en las redes sociales luego de que se diera a conocer que ella no está dispuesta a mostrarse al público con canas en el cabello, lo cual provocó que más de uno pensara que la famosa actriz y cantante se niega a envejecer.

En un reciente encuentro con la prensa, la protagonista de ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ fue cuestionada sobre si seguiría la tendencia de lucir con orgullo el cabello canoso, tal y como lo ha hecho Verónica Castro. Sin embargo, ella dejó en claro que no es su estilo y que jamás la verán como “una abuelita”.

“No creo que me veas con canas, ¿alguna vez viste a Cher con canas?, ¿alguna vez viste a James Fonda con canas?, ¿alguna vez viste a la Félix con canas? Yo soy de esa línea… Yo voy a envejecer y ni modo, todo se va a derrumbar, pero que me vean con canas y en abuelita, no, nunca”, fueron las declaraciones de Lucía Méndez, mismas que ya figuran entre las principales noticias de la farándula mexicana.

¿Lucía Méndez llegará a OnlyFans?

Las polémicas declaraciones sobre su apariencia llegan un día despúes de que confesará que ha recibido muchas peticiones para que se una a OnlyFans. Sin embargo, ella ha dicho que no lo hará por respeto a su hijo, esto a pesar de que está segura que podría convertirse en una de las mexicanas mejor pagadas de la plataforma.

“Yo sé que ganaría muchos millones de pesos y me lo han pedido muchas personas, pero a estas alturas de mi vida, no lo haría… Yo no tengo marido, pero tengo un hijo, que se merece mi respeto”, declaró Lucía Méndez en otro encuentro que tuvo con la prensa.

¿Qué edad tiene Lucía Méndez?

Lucía Méndez nació el 26 de enero de 1955, por lo que ahora tiene 67 años. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz y cantante nacida en León, Guanajuato inició su carrera artística en 1972 y hoy en día se ha convertido en un referente del espectáculo mexicano con miras a conquistar Hollywood.

Fotografías: Redes Sociales