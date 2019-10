Lucía Méndez se defiende de las BURLAS de Niurka Marcos (VIDEO)

Durante el funeral de José José que se llevó a cabo en México, diversos famosos del medio de la farándula estuvieron presentes para darle el último adiós al "Príncipe de la canción", sin embargo, el ingenio de los internautas generó diversas críticas para Lucía Méndez quien fue comparada con el cantante Michael Jackson.

Recordamos que la famosa actriz desde que se ha sometido a varios arreglitos en su rostro a dividido opiniones en las rede sociales, sin embargo, la cubana Niurka Marcos decidió opinar al respecto luego de que fue cuestionada sobre los memes que le hicieron a Méndez.

La ex de Juan Osorio comentó: "Yo dije sí se parece, porque me quedé viendo un rato, no se quitará los lentes esa mujer".