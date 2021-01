Lucía Méndez revela por qué terminó su relación con Luis Miguel ¡Entérate!

Mediante una entrevista con Yordi Rosado, Lucía Méndez habló sobre el breve romance que tuvo con Luis Miguel; un amor que rápidamente llegó a su final por una simple razón: la diferencia de edad.

De esta manera la cantante contó que su relación con el “Sol de México” inició durante un festival en Miami, en el que cantó junto a Raúl Velasco. Pero al terminar el evento, Luis Miguel le hizo una visita inesperada en su cuarto de hotel.

Aunque en ese momento no pasó nada entre ellos, esto fue el inicio de su fugaz romance, pues ambos lograron crear una conexión que posteriormente se convirtió en un inocente y apasionado amor.

De acuerdo a la misma información compartida por Lucía Méndez, después de este primer encuentro, Luis Miguel comenzó a cortejarla con varios regalos y detalles. Asegurando que para su edad, el “Sol de México” era bastante maduro.

Aunque la atracción entre ellos era obvia, la actriz señaló que siempre pensó que su amor no podía ser posible debido a la diferencia de edades, pues recordemos que entre estos hay un lapso de 15 años de diferencia.

“Su mejor momento y mi mejor momento. Son besos que puedo dejar guardados. Yo no me enamoré tanto de él porque siempre consideré que no era correcto”