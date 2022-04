Lucía Méndez revela detalles de su encuentro íntimo con Luis Miguel

Las declaraciones de la cantante han causado controversia en las redes sociales.

Lucía Méndez se convirtió en tema de conversación luego de que cibernautas recordarán aquella entrevista que ofreció al programa Con Permiso de Unicable en mayo del 2018, en la cual revela detalles del encuentro íntimo que sostuvo con Luis Miguel hace más de 30 años.

De acuerdo a las declaraciones de la cantante, ella conoció al hijo de Luisito Rey en un hotel de Miami. Asimismo, contó que él fue a visitarla a su habitación en la madrugada con una botella de champagne con la intención de platicar, esto debido a que se sentía muy triste.

La también actriz, quien ha dicho que no regresará a las telenovelas si no le ofrecen un protagónico, señaló que “El Sol” le mintió al decirle que tenía 20 años y no 17. Una vez dentro de la habitación, ambos comenzaron a platicar pero el alcohol provocó que las cosas subieran de tono hasta acabar en un encuentro íntimo.

Al darse cuenta de lo ocurrido, ella le reclamó pero él le dijo que . Horas más tarde, ella se encontró con Dulce y Denisse de Kalafe, a quienes les contó detalladamente de su encuentro con Luis Miguel. Tras este incidente, él siguió intentando conquistar a Lucía Méndez hasta que iniciaron un fugaz romance.

Lucía Méndez "bateó" a Chayanne

La también actriz rechazó a Chayanne por considerarlo

En esa misma entrevista, la protagonista de ‘El Retorno de Diana Salazar’ contó que media hora antes de encontrarse con “El Sol recibió la visita de Chayanne, quien se presentó como un gran fanático suyo. Sin embargo, ella se percató de sus intenciones y le pidió que se retire.

“Llegó Chayanne, era mi fan perdido y llegó a decirme ‘Lucía… que no sé qué’. Le dije ‘No, Chayancito, mi vida; ya me voy a dormir, mi amor… ‘No, ni maíz, no. Vete a tu cuarto, no, mi vida, era un bebé, no, no, no”, declaró sin pena alguna a Juan José Origel y Martha Figueroa.

¿Dónde está Luis Miguel?

Pese a no estar activo musicalmente desde el 2017, el cantante sigue estando vigente dentro del gusto del público.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias, Luis Miguel no es una persona que sea muy activa en redes sociales, lo cual dificulta saber en donde se encuentra y que anda haciendo. Sin embargo, hace unos meses reapareció derrochando dinero y con look juvenil, quedando en claro que sigue disfrutando del éxito monetario que le dejó Luis Miguel: La Serie.

