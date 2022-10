Lucía Méndez reacciona a la polémica: "Ya se volvió en una bronca con Laura"

La actriz Laura Zapata ha realizado contundentes declaraciones sobre Lucía Méndez tras el estreno del reality "Siempre reinas", pues comentó que Méndez tiene actitudes de diva, lo que ha causado toda una controversia, incluso la hermana de Thalía llamó "pelada" a la actriz.

Tras los señalamientos y críticas, Lucía reaccionó y compartió lo que opina sobre lo que ha ocurrido tras los comentarios que ha hecho la actriz de telenovelas, por lo que dio una entrevista al programa "De primera mano" y habló al respecto.

Cabe mencionar que Laura Zapata comentó que la actriz la bloqueó de Twitter, pero se burló de lo sucedido, de igual forma ha recurrido a su perfil de redes sociales para compartir su opinión sobre lo que vivió en las grabaciones del reality junto a Méndez.

Lucía Méndez lanzó mensaje a Laura Zapata

Durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz comentó a partir del minuto 4:42: "Sí, yo me puso muy firme en no aceptar lo que no quería grabar, lo que no quería hacer, y posteriormente se volvió en una bronca con Laura, y en un momento determinado, ya terminó el reality, ya pasó". Expresó.

"Esto ya se volcó fuera del reality". Dijo la actriz.

De igual forma dijo que eso ya terminó, además comentó que ya está en otros proyectos, luego de que Laura comentó que Méndez era una artista que no tenía trabajo desde hace varios años.

Te puede interesar: Lucía Méndez luce más joven que nunca en nuevas fotos y la critican

Lucía Méndez antes y después

El antes y después de la famosa

En el año de 1972 logró ganar un certamen de belleza que le permitió darse a conocer en la pantalla chica. Desde su juventud demostró su talento como actriz, pues la primera telenovela que hizo fue en "Muchacha italiana viene a casarse".

En el año de 1975 se lanzó como cantante y presentó "Siempre estoy pensando en ti", aquella canción del álbum la compuso Juan Gabriel, pero con el paso de los años su rostro llamó la atención, pues en La Verdad Noticias te dimos a conocer que el cambio físico de la actriz Lucía Méndez ha dividido opiniones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram