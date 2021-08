Lucía Méndez no regresará a las telenovelas si no le ofrecen un protagónico, así lo reveló a través de sus redes sociales, esto tras afirmar que es una pregunta frecuente que le realizan sus seguidores.

Y es que Lucía Méndez ha aprovechado su ausencia en la televisión para hacer crecer su canal de YouTube donde realiza entrevistas a famosos y también se unió a la gira de conciertos Divas con Rocío Banquells, Manoella Torres y Dulce en Estados Unidos.

Lucía Méndez aseguró que ha tenido propuestas, pero ninguna como la que ella busca. “Hay varias empresas que me están ofreciendo participar como actriz”.

¿Por qué Lucía Méndez no ha hecho más telenovelas?

Lucía Méndez asegura que hasta el momento ninguna de las propuestas que ha recibido se ajusta a lo que ella quiere para volver a la televisión.

“Ya sé que ustedes me quieren ver pero no me han ofrecido nada a la altura, nada a lo que yo diga: ´bueno, me encanta, lo voy a hacer´, sinceramente no”, argumentó Lucía

Asimismo, la cantante dijo que las actrices de su generación de pronto nos han estado un poco olvidadas o no sé qué pasa, también aseguró que no puede participar en cualquier proyecto. “De alguna forma, creo que no puedo hacer cualquier cosa”.

¿Cuántas telenovelas hizo Lucía Méndez?

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, desde 1972 Lucía Méndez ha participado en más de 25 novelas mexicanas, además ha hecho apariciones especiales en al menos cinco dramas románticos.

Entre sus telenovelas destaca Colorina que es una producción de Valentín Pimstein para Televisa en 1980, historia de Arturo Moya Grau y con una adaptación de Antonio Monsell acerca de la vida de una prostituta que se enamora de un millonario.

Lucía Méndez fue la elegida para dar vida a "Colorina" mientras que Enrique Álvarez Félix fue encargado de dar vida a Gustavo Adolfo; como villanos la telenovela tuvo a José Alonso y a María Teresa Rivas interpretando a una madre manipuladora.

Otros títulos:

1988 El extraño retorno de Diana Salazar

1985 Tú o nadie

1982 Vanessa

Ahora conoce los motivos por los que Lucía Méndez no regresará a las telenovelas si no le ofrecen un protagónico; actualmente la actriz y cantante cuenta con 66 años de edad.

