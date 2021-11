Lucía Méndez niega que haya estado con 120 hombres en su vida

Lucía Méndez hizo una gran confesión a todos sus seguidores, luego de dar a conocer que en el terreno amoroso no ha tenido tantos hombres como se piensa, por lo que en La Verdad Noticias te traemos los detalles de sus declaraciones.

Tras haberse ganado un lugar indiscutible en el mundo de las telenovelas, la artista de 66 años causó impacto al trascender que había tenido 120 pretendientes en su vida. Según informa el portal El Imparcial.

Para iniciar es preciso recordar que durante los últimos meses, la actriz mexicana ha dado de qué hablar por la relación que tuvo con Luis Miguel, aunque no fue el único amor que sus fans recuerdan. En el evento Micrófono de Oro, descartó que hayan sido tantos como se dice.

Lucía Méndez aclaró la situación

“No, no, según yo no… eso lo dijo Vicky López, ¡no, claro!, cuando yo tenía mi época, cuando yo era jovencita, pues sí tenía 120 pretendientes, ¿por qué no?, y no 120… 240, 300… ¿por qué no? Si tenía millones de fans ¿o no?”, dijo sonriente.

Pese a esta declaración, la intérprete de “Corazón de Piedra” aseguró que aunque salió con algunos hombres, no con todos llegó a tener una relación sentimental y por ello dicha cifra está muy alejada de a realidad.

“Es que no a todos besas, ni a todos llegas a un momento íntimo, no, es una broma lo que dijo Vicky, y de alguna manera yo estoy bromeando con ustedes, o sea, porque es una broma lo que dijo. Siempre fui muy noviera, tenía muchos pretendientes, sigo teniendo mi chindera”.

Lucía Méndez estuvo con Luis Miguel

Lucía Méndez

Y sin olvidarse de Luis Miguel, Lucía finalmente agradeció que su historia con el “Sol de México” no fuera retratada en su serie biográfica. “¡Ay!, ¡qué bueno!, me da muchísimo gusto que nunca haya estado yo en esa serie, porque de alguna forma siempre sales ofendida”… ç

“Entonces no, yo creo que respetó la relación mía con la de Pedro, de alguna manera cuando estuvo con Pedro Torres se llevaba bien, y nosotros siempre nos respetamos”, confesó la bella actriz.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.