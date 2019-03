Lucía Méndez manda un mensaje a la prensa; "Que chin... a su madre" (VÍDEO)

La actriz y cantante mexicana, Lucía Méndez, se dio a conocer, además de por su talento musical, por su gran belleza que la ha caracterizado a lo largo de su carrera, representando en todo momento a una verdadera diva. Sin embargo, esta vez Lucía fue sorprendida por los medios sin estar preparada.

La guapa cantante fue captada de infraganti por los periodistas que ya la esperaban a su salida del aeropuerto para robarle una entrevista. La sorpresa de Méndez fue tal, que no sabía si correr o esconderse, pues no se encontraba en condiciones para charlar con las cámaras.

Al no tener más opciones, Lucía decidió dar la minuta a los insistentes reporteros. En la plática la diva habló de su hospitalización de emergencia a causa de una obstrucción en el intestino, lo que según Lucía la ha hecho bajar considerablemente de peso, dejando claro que no es producto de una lipo.

"Estoy bien, estoy muy bien... bueno más flaca. No me he hecho ninguna lipoescultura", respondió a los reporteros mientras se levantaba la blusa para mostrar su figura.