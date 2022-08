Lucía Méndez luce más joven que nunca en nuevas fotos y la critican

Las nuevas fotos de la actriz y cantante han causado controversia en redes sociales.

Lucía Méndez se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias a una nueva sesión de fotos que compartió con sus seguidores de Instagram, en la cual se presume más hermosa y jovial que nunca. Sin embargo, hay quienes aseguran que la actriz y cantante hizo uso del filtro y del photoshop para lograr estilizar aún más su rostro.

Ante la cámara de Óscar Ponce y con la ayuda de Gus Matta, Daniel Lezama y Jorge Beltran en el vestuario, maquillaje y peinado respectivamente, la estrella de telenovelas lució un entallado body negro decorado con piedrería que destacaba por tener un gran escote y por remarcar su curvilínea silueta.

La actriz y cantante lució fabulosa en nuevas fotos para Instagram.

No obstante, el detalle que llamó la atención es que su rostro lució rejuvenecido. Dicha situación desató todo tipo de rumores: desde los que aseguran que abusó de los filtros y del photoshop para verse de menor edad hasta los que juran y perjuran que se sometió a una nueva cirugía estética.

Pese a las críticas, debes de saber que la nueva sesión fotografíca de Lucía Méndez en Instagram ha causado gran furor entre sus seguidores, quienes le han dedicado cientos de halagos. Por tal motivo no sorprende que su rejuvenecido aspecto ya este dando de que hablar entre las principales noticias de la farándula mexicana.

Lucía Méndez nunca se mostrará con canas

Es bien sabido que la actriz y cantante es una mujer bastante vanidosa. De hecho, ella misma dijo en un reciente encuentro con la prensa que no piensa mostrarse en público con canas en el cabello, esto en respuesta al ser cuestionada sobre el look natural de Verónica Castro.

“No creo que me veas con canas, ¿alguna vez viste a Cher con canas?, ¿alguna vez viste a James Fonda con canas?, ¿alguna vez viste a la Félix con canas? Yo soy de esa línea… Yo voy a envejecer y ni modo, todo se va a derrumbar, pero que me vean con canas y en abuelita, no, nunca”, dijo Lucía Méndez.

¿Qué edad tiene Lucía Méndez?

Hoy en día, la actriz y cantante puede presumir que cuenta con más de 50 años de trayectoria artística.

Lucía Méndez nació el 26 de enero de 1955, por lo que ahora tiene 67 años. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la actriz y cantante nacida en León, Guanajuato inició su carrera artística en 1972 y hoy en día se ha convertido en un referente del espectáculo mexicano aunque ahora busca conquistar Hollywood.

Fotografías: Redes Sociales