Lucía Méndez es criticada por decir que su perfume le ayudó con el Covid-19

Lucía Méndez fue criticada por querer vender su perfume hecho a base de feromonas como un “producto milagro”, ella dijo que su producto le ayudó a superar el Covid-19, haciendo alusión a que también sirve para los malestares de la enfermedad.

Ella explica que supuestamente las feromonas la ayudaron a mejorar su apetito, así como en su estado de ánimo, después de hablar de cómo la ayudó invitó a sus seguidores a que compren su perfume desde una página web, señaló que lo pueden comprar hombres y mujeres por casi 400 pesos.

Fue a través de un video publicado en su cuenta de instagram donde habló sobre los supuestos beneficios de su perfume, rápidamente sus declaraciones causaron polémica, varias personas la acusaron de querer lucrar con la situación que se vive por el Covid-19 y pusieron en duda los supuestos virtudes de su producto.

A pesar de mostrarse convencida de lo que estaba diciendo en su video publicado en su cuenta de instagram varios usuarios la han descrito como una “charlatana” y han hecho un llamado a no creerle, sobre su producto la cantante dijo:

“Pero lo que me ha ayudado muchísimo son mis perfumes de feromonas, estarme poniendo en la piel, no en la ropa, solamente en la piel la feromona con las fórmulas que yo he hecho”