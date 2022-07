Lucía Méndez dice que ya sería millonaria si abre su Only Fans, se lo han pedido

La gran actriz de telenovelas, Lucía Méndez, tiene una carrera artística que comenzó hace 50 años. No es por nada que se encuentre entre unas de las famosas de la televisión mexicana que tiene un gran reconocimiento del público.

A pesar de su éxito, quiere que sea recordada por sus fans como la gran actriz y mujer que es. Además, que estará eternamente agradecida por todo el apoyo que le han demostrado. Al respecto, la actriz dijo: “Simplemente que me recuerde mi autenticidad, que tenía a mi gente, a mis fans, que duramos mucho tiempo juntos”.

Pero también, reveló algunos datos sobre su vida personal. La actriz afirma que no está cerrada al amor pero aclaró que tendrían que ser de su edad. Aunque recibe muchas proposiciones en redes, incluso le proponen abrir su propio Only Fans como están haciendo otras celebridades.

Admite el éxito que tendría en Only Fans, pero no es para ella

Lucía Méndez no abre Only Fans por su hijo.

Aunque muchos de sus fans le han pedido muchas veces que se convierta en creadora de contenido exclusivo en Only Fans, Lucía Méndez admite que no es algo que le interese aunque dice que tiene el éxito asegurado y que sería millonaría si lo hiciera.

“Yo sé que ganaría muchos millones de pesos y me lo han pedido muchas personas pero a estas alturas de mi vida, no lo haría”.

El principal motivo por el que no lo hace es porque quiere mantener la relación de respeto que existe entre ella y su hijo. Pero no juzga a las personas que desean hacerlo, ella no tiene más impedimentos que cuidar el respeto de su familia ya que asegura que no tiene ninguna pareja que la limite. Tenemos más información de la actriz en La Verdad Noticias ¡No te la pierdas!

¿Qué operaciones se hizo Lucía Méndez?

Así es como ha cambiado Lucía Méndez.

A pesar de las diferentes críticas que han lanzado a la famosa Lucía Méndez por haberse ralizado muchas cirugías estéticas en la cara, ella asegura que no se ha realizado no ha hecho nada.

La actriz afirma que si ha recurrido a arreglos pero como el botox, dice que si la ven igual es porque no ha cambiado a pesar de sus 66 años. Sin embargo, Laura Bozzo dijo que se destruyó el rostro.

