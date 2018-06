Lucía Méndez confiesa si Luis Miguel es el padre de su hijo

Lucía Méndez abrió su corazón y con mucho dolor habló sobre los supuestos rumores que la han rodeado y que últimamente debido a la fiebre de la serie de Luis Miguel salieron a relucir.

Hace unos días se rumoró que el padre del hijo de Lucía era de Luis Miguel, ya que hace varios años la mexicana y ‘El Sol’ tuvieron una relación amorosa, pero no progreso por la diferencia de edad.

Lucía Méndez y 'El Sol de México', Luis Miguel.

Lucía Méndez revela quién es el padre de su hijo.

Ante las especulaciones, Lucía decidió aclarar la situación a través de un comunicado en sus redes sociales, dejando en claro que el padre de su hijo Pedro Antonio, es el productor de televisión Pedro Torres.

“Es muy lamentable, realmente decepcionante y hasta absurda la nota que algunos medios de comunicación han estado retomado de un portal completamente falso, sin credibilidad alguna, sin ética, sin un titular que avale la información y mucho menos teniendo fundamentos.”

Sigue pic.twitter.com/mmw5kWHqyZ — Lucía Méndez (@LuciaMendezOf) 12 de junio de 2018

Cabe recordar LuisMi y Lucía se conocieron cuando ambos estaban en la cima de sus carreras, por lo que el flechazo fue inmediato, sin embargo, fue una relación muy polémica, ya que ‘El Sol’ aun no cumplía la mayoría de edad, mientras que Méndez ya era una mujer hecha y derecha.

Además Lucía reveló que fue víctima de las mentiras de Luis Miguel, porque cuando se conocieron él le dijo que tenía 20 años y no 17.

“Resulta que tenía 17 años y a mí me dijo que tenía 20, casi me muero, casi me da un ataque, te lo juro, enserio, pero mira yo estaba en un momento también físico muy impactante, con todo mi respeto y humildad lo digo a mis 30 años, en mi mejor momento profesional y cuando lo conocí realmente nos impactamos", relató Lucía.