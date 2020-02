Lucía Méndez con CHUPETÓN en el cuello es blanco de críticas

La controversial Lucía Méndez es una reconocida actriz y cantante mexicana que cobró gran popularidad en el medio del espectáculo durante la década de los ochentas, pues en ese tiempo formó parte de exitosos proyectos de la televisión como “Colorina”, “Tres Veces Sofía” y “El Extraño Retorno de Diana Salazar”.

Hay que recordar que Lucía Méndez ha triunfado en el mundo del espectáculo, pues se sabe que esta talentosa mujer ha sabido hacerse un nombre dentro de la industria de la música y dentro de su repertorio se pueden encontrar más de 20 álbumes de estudio que han sido todo un éxito en nuestro país.

La popularidad de Lucía Méndez ha logrado seguir vigente por más de 40 años y también se ha convertido en una de las actrices más buscadas de las redes sociales y actualmente su cuenta oficial de Instagram ha superado los 213 mil seguidores esparcidos por todo México y Latinoamérica.

Recientemente la actriz y cantante mexicana Lucía Méndez de 65 años, fue sorprendida en el Aeropuerto Internacional de la CDMX a su llegada de Guatemala donde tuvo una exitosa presentación, en donde sorprendió a la prensa por un detalle bastante indiscreto en su cuello.

Tal parece que el viaje a Guatemala a Lucía Méndez le ha caído muy bien, ya que muchos se dieron cuenta de que cargaba una mancha roja en su cuello, a lo que los medios de comunicación de inmediato le cuestionaron si se trataba de un chupetón, a lo que Lucía dijo en tono de broma: "puede ser que haya sido del 14 de febrero".

