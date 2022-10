Lucía Méndez bloqueó a Laura Zapata de Twitter y así reaccionó la actriz

Desde el estreno del reality "Siempre reinas", la actitud de Lucía Méndez ha sido muy comentada en redes sociales, incluso Laura Zapata ha criticado a la actriz, por lo que Méndez prefirió bloquearla de Twitter, así lo reveló la villana de las telenovelas.

¿Qué pasó? En La Verdad Noticias te compartimos lo que se sabe de esta polémica entre las divas, pues las actrices dejaron en claro que no se llevan bien, ya que ambas se han visto envueltas en el escándalo, por lo que la cantante no desea tener comunicación con la hermana de Thalía.

Y es que, en una publicación que hizo Zapata en Twitter, un usuario le preguntó por qué no etiquetó a Méndez, pero la actriz le dijo que ella la había bloqueado de las redes sociales, de igual forma a la famosa le dio risa que la hayan bloqueado.

Laura Zapata y Lucía Méndez protagonizan polémica en Twitter

Lucía tiene bloqueado a Zapata

La famosa exhibió una captura de pantalla donde aparece que Méndez la ha bloqueado de Twitter, por lo que los comentarios no se hicieron esperar y comentan: "A mí igual me bloqueó", "Lucía se siente María Félix, pero no le llega ni a los talones", "Lo diva le queda muy grande". Fueron algunas reacciones.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te dimos a conocer que los usuarios han criticado la actitud de diva de Lucía, de igual forma en una entrevista, Laura dijo que llegó a tener problemas con las otras famosas y con la producción del reality de Netflix.

¿Qué hizo Laura Zapata?

La hermana de Thalía participó en "Siempre reinas"

La actriz ha estado envuelta en la controversia por sus comentarios con respecto a la serie, pues Laura Zapata dijo que no aceptó la prepotencia de Lucía Méndez, quien tuvo un disgusto con sus demás compañeras de "Siempre reinas" por una canción.

