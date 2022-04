Lucía Méndez asegura que Chayanne quería conquistarla y ella “lo bateó”

La actriz Lucía Méndez reveló que su belleza logró conquistar a Chayanne, el cantante que fue señalado por “no envejecer” tras una publicación efectuada por la influencer Lele Pons.

La declaración de la artista de 67 años fue emitida durante una conversación que sostuvo con Martha Figueroa y Juan José “Pepillo” Origel, en el programa “Con Permiso”.

En un primer momento, la protagonista de telenovelas como “Colorina” y “El extraño retorno de Diana Salazar” se refirió a la forma en la que conoció a Luis Miguel.

Sin embargo, de un momento a otro, paró su relato sobre “El sol” para comentar que fue abordada en su habitación por el intérprete de “Dejaría todo” y “Torero”.

Lucía Mendez revela que Chayanne la quería conquistar

Lucía Méndez tuvo que convencer a Chayanne para que la dejara dormir.

Lucía Mendez contó que antes de conocer al ‘Sol’, Chayanne se presentó con ella, pero afirma que era muy joven y no tenía la figura torneada con la que hoy cuenta.

“Primero me llegó Chayanne, pero era delgadito, era mi fan perdido. Llegó ahí y me dijo: ‘Lucía, que no se qué’ y le dijo, chayansito mi vida, ya me voy a dormir”.

Lucía Méndez tuvo que pedir a Chayanne que la dejara dormir

Lucía comentó que tuvo que “correr” a Chayanne de la puerta de su cuarto de hospedaje.

Durante su conversación con Martha Figueroa y Juan José “Pepillo” Origel, la famosa comentó que tuvo que “correr” al cantante de la puerta de su cuarto de hospedaje.

Aunque era un joven bien parecido, la mexicana no tuvo intenciones de iniciar un romance con él porque estaba “delgadito” y además le parecía “un bebé.

"Le dije ‘no, Chayancito. Mi vida, ya me voy a dormir, mi amor (…) Le dije: ‘no, ni maíz, no. Vete a tu cuarto’. No, mi vida, era un bebé, no, no, no”.

Fue así como se frustró una posible historia de amor entre Chayanne y Lucía Méndez, pues pese a que el puertorriqueño “creció” física y artísticamente al parecer no volvió a buscar a la actriz.

