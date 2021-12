Lucía Méndez aceptó que llegó a cantar para un narcotraficante

Lucía Méndez es toda una institución en el ámbito del espectáculo y en el marco de sus casí 50 años de carrera, recordó algunas de las situaciones más representativos e incluso extraños de su carrera como la ocasión que se peleó con la cantante Yuri o cuándo en los años ochenta la llegaron a vincular con un grupo de narcotraficantes.

En aquel entonces cuándo a la también cantante la intentaron ligar a temas de delincuencia se encontraba grabando "El Extraño Retorno de Diana Salazar" y cuyo personaje tenía la habilidad de cambiar el color de sus ojos por lo que el público inició a difundir rumores de que estaría ligada al "narcosatanismo", el cual se puso de "moda" en la opinión del país en esa época.

Todo pareciera que casí 40 años después la historia se repite ya que ahora a través del libro "Emma y las otras señoras del narco" se señala diversas famosas de estar involucradas con el narco; algunas de las ahí mencionadas fueron Galilea Montijo, Issabela Camil y Alicia Machado.

Lucía Méndez cantó para un narco

Fue en entrevista con el programa de espectáculos, "Ventaneando" en donde Méndez recordó todos estos momentos de su carrera pero además hizo una impactante confesión, asegurando que si bien nunca se relacionó sentimental con algún narcotraficante como la llegaron a señalar si cantó sin saberlo para uno de ellos.

"Una vez salí al escenario y estaba todo un personaje ahí sentado del narcotráfico, muy importante, importantísimo y yo sentí que me desmayaba, que se me iba el aire pero afortunadamente no pasó nada", relató.

En este contexto ya en otras ocasiones fue cuestionada por la prensa sobre estas situaciones y se le preguntó sí en algún momento habría recibido regalos o joyas de delincuentes como les habría pasado a otras compañeras del medio, sin embargo lo negó categóricamente, "No a mí no me pasó, definitivamente y creo que le agradezco a la vida que no me haya pasado".

¿Qué estudio Lucía Méndez?

A la famosa Lucía se le relaciona de manera inmediata con el mundo del espectáculo y la moda sin embargo un dato curioso es que la actriz estudio una carrera de idiomas en Estados Unidos y egresó como maestra de Inglés.

En aquel entonces por la forma en que la que se veía Lucía Méndez de joven logró ser seleccionada como "El Rostro del Heraldo" y posteriormente comenzaría a interpretar diversos papeles en la las telenovelas alcanzando gran fama.

