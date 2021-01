Lucía Méndez RECHAZÓ a Diego Maradona ¿Por culpa de Luis Miguel?

Lucía Méndez ofreció una entrevista al programa de Yordi Rosado en Youtube para hablar de diversos temas, pero uno que llamó la atención fue sobre los romances que tuvo en el pasado, en especial con Diego Armando Maradona, destacado futbolista argentino que falleció en noviembre pasado.

En primera instancia, Lucía Méndez negó haber tenido un romance con Diego Armando Maradona, pero reconoció que el futbolista argentino era un hombre muy guapo en su juventud: “No llegamos a nada, pero era muy coqueto… A los 26 años era muy guapo".

Lucía Méndez asegura que rechazó a Diego Armando Maradona por culpa de Luis Miguel.

La actriz y cantante mexicana reveló que conoció a Diego Armando Maradona en una fiesta privada que se celebró en 1986 y aunque existió coqueteo por parte de ambos, ella tuvo que rechazarlo debido a que en aquel entonces tenía un amorío con Luis Miguel.

“Yo quería conocerlo, entonces llegué a la reunión, Maradona muy coqueto, yo también medio coquetona, pero yo estaba saliendo con Luis Miguel; entonces dije; ‘No, se me va a armar una bronca’, porque aunque era joven, era muy chavito (Luis Miguel), tenía su carácter y dije no se vale", relató Lucía Méndez.

Lucía Méndez y Diego Maradona se coqueteaban

Lucía Méndez reveló que entre ella y el astro argentino hubo una gran química, pero que no se demostraron afecto porque en el lugar había mucha gente y no quería que se hiciera un gran escándalo: “Estuvimos platicando, hubo mucha química, como que wow, como que sí".

"No porque de alguna forma había demasiada gente, iba a ser un chisme, yo tenía nervios de que se supiera, realmente no tuvimos nada", reveló la cantante mexicana a Yordi Rosado.

Te recomendamos leer: ¿Lucía Méndez se dio APASIONADOS besos con Luis Miguel?

La atracción de Diego Armando Maradona por Lucía Méndez pudo haber sido correspondida.

Por último, Lucía Méndez reiteró que entre ella y Diego Armando Maradona no hubo romance, pues no quería herir a Luis Miguel: "No era muy alto, pero la verdad muy lindo, un cuerpo lindo, una cara linda, yo 30 años, estaba en un momento pleno, estaba muy emocionado, yo también no te digo que no estaba coqueta porque era Maradona, había mucha atracción, pero no podía tenía el impedimento de ya sabes quién, total me hice güey".

¿Crees que Lucía Méndez y Diego Armando Maradona hubieran hecho una bonita pareja? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.

Fotografías: Instagram