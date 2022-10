¿Lucía Méndez Piensa demandar a Laura Zapata? Esto responde

El reality show de Netflix Siempre Reinas ha desatado una polémica batalla entre Lucía Méndez y Laura Zapata, misma que se ha ido incrementando con el paso de los días.

Y es que las famosas actrices han dado declaraciones de por qué no les gustó trabajar la una con la otra, por lo que se han vuelto la comidilla de los programas y medios de comunicación enfocados en noticias de espectáculos.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, esta pelea causó que Lucía Méndez bloqueara a Laura Zapata de su Twitter, mostrando que su relación si es problemática por lo que ha respondido a las fuertes declaraciones de la hermana de Thalía.

Lucía Mendez aclara si demandará a Laura Zapata

Fue en una entrevista para el programa Hoy cuando la famosa actriz y cantante fue cuestionada acerca de una posible demanda contra Laura Zapata por difamación por lo que Lucía Méndez habló acerca del tema.

Al respecto la también cantante aseguró que su participación en Siempre Reinas ha sido todo un acierto para su carrera pues en menos de 5 días la canción del show logró los 15 millones de reproducciones, además de que le respondió a Zapata.

“Dice que fue insufrible trabajar conmigo, que yo tenía muchos desplantes, ínfulas, eso realmente es mentira de pronto ves Spotify, no tiene oyentes mensuales”, dijo.

Según Lucía, Laura Zapata está celosa de que nadie conozca su trayectoria musical y la de ella sí, pues en sus palabras “Su carrera musical no la conozco, sinceramente nunca la visto Billboards, jamás la visto en los Grammy, jamás la visto en Spotify, no tiendo cuando ella dice que tiene una carrera musical, cuando no existe... Ya me insultó demasiado, tenemos todo lo que haya dicho, no la voy a demandar, pero mis abogados ya tienen todo", expresó.

¿Qué edad tiene Lucía Méndez?

La actriz y Cantante tiene actualmente 67 años de edad

Lucía Méndez nació un 26 de enero de 1955 en León, Guanajuato y es una actriz, cantante y empresaria mexico-estadounidense famosa por su larga trayectoria que inició desde los años setetna y que sigue vigente a pesar de las 5 décadas que ha estado en el mundo del espectáculo.

A sus 67 años Lucía Méndez ha tenido más de 30 álbumes musicales y participado en más de 20 telenovelas que la han puesto como una de las actrices más prolíficas de México.

