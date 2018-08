Lucía Méndez realiza una versión de ‘Thalía Challenge’

Lucía Méndez realizó una parodia sobre la nueva tendencia en redes sociales de ‘Thalía Challenge’, la intérprete sorprendió a todos los asistentes quienes presenciaron la divertida imitación de la cantante Thalía.

Cabe mencionar que desde que se publicó el video de la intérprete 'Amor a la mexicana', se ha vuelto viral en redes sociales, diversas personas hasta famosos se han unido al reto.

La actriz decidió hacer una nueva versión del reto debido a que fue cuestionada sobre el pleito con el cantante Laureano Brizuela, ante la pregunta, Lucia Méndez contestó con el famoso reto de Thalía.

En la conferencia de prensa la cantante Lucía Méndez mencionó lo siguiente:

‘Me oyen, me escuchan, me sienten... estoy muy feliz de haber mandado el comunicado tiki tiki tiki ti’.

De inmediato los periodistas se empezaron a reír por la imitación que hizo la intérprete.

‘Yo no tengo nada más que decir, más que no hay pleito, no hay nada, simplemente quiero a Micky, estimo a Luis Miguel, y di mi punto de vista. Fueron los comentarios de la actriz y cantante.