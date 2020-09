Lucía Galán reveló de qué lado está, si de Valeria Lynch o Patricia Sosa

Valeria Lynch y Patricia Sosa son colegas desde hace mucho tiempo pero es bien conocido su peleas, pero el colmo y lo que desató la gran pelea fue el hecho que Valeria programara un show online en la misma fecha que Patricia, por lo que sus fans no pudieron estar presentes en ambos conciertos.

Ahora bien, Lucía Galán, reveló si apoya a Valeria Lynch o a Patricia Sosa, tras su escándalo, en su entrevista dijo “Valeria decidió dejarlo, son momentos que uno decide hacer las cosas y está perfecto. Ahora Patricia decidió contar y cortar con una relación”.

La miembro de pimpinela, Lucía Galan agregó que tuvieron un encuentro cuando se hizo ‘Genios en la Argentina’ y hablaron las tres, “el tiempo pasa y son elecciones de cada una»

Y en relación a que Patricia debió modificar la fecha de su concierto, la Pimpinela cerró: "Lo de la fecha del concierto también fue una elección".

Patricia Sosa dijo que lamentó pelearse con Valeria, pero aseguró que ya no quiere tener más vínculo con ella.

Patricia Sosa da su versión del escándalo

Por su parte, Patricia Sosa dijo que ha querido mucho a Valeria. “Me bajó la ficha de muchos desplantes. Yo pongo el 100 y no he recibido ni el 20. Fue la gota que rebalsó el vaso. Tenemos que colaborar con los artistas. Yo me compré las entradas de todos. Cómo nos vamos a pisar así”, detalló.

Además Sosa dijo que hay gente que compró las entradas para las dos. Compartimos un poquito del público y dijo que no, que como mucho lo podía hacer media hora después.

Y aunque se lamentó por pelearse con Valeria, aseguró que ya no quiere tener más vínculo con ella. «Ya lo reciclé y lo pasé para el 14. Mi ego está debajo de mi pie, por lo tanto no es vulnerable en absoluto.

“Lo lamento porque corté todo tipo de relación. Hace muchos años que vengo aguantando cosas. Las caretas se caen solas, ya la tengo bloqueada de WhatsApp. Que se entienda, no tengo relación con Valeria”, enfatizó Sosa.

Por su parte, Valeria Lynch salió a defenderse de los dichos de su colega y dijo: «Decidí dejar pasar un tiempo prudencial porque cuando uno está medio nervioso no aclara mucho su mente. Primero quiero decirles gracias a la gran cantidad de gente que entendió esta situación, que es totalmente ajena a los artistas. Los que no pudieron ver el show fueron perjudicados, y nosotros también”.

Lynch añadió en su declaración que “La primera vez fallamos. Tuvieron una semana para solucionar todo, nos aseguraron que esta vez no iba a fallar. Estas situaciones superan al hecho artístico, no tienen que ver con nosotros los artistas que ponemos todo a favor de un buen espectáculo”.