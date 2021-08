Lucero ya no tiene novio, revela famoso conductor

Lucero está dando mucho de qué hablar, pues recientemente se ha dado a conocer que posiblemente ha terminado la relación que tenía con el empresario Michel Kuri.

Hay que recordar que Lucero y el empresario Michel Kuri, su novio, fueron nota en una famosa revista de espectáculos, en donde revelaron que la pasaron muy bien en una reunión de la telenovela 'Por ella soy Eva'.

En ese momento, la ex de Mijares y su novio tenían año y medio de relación, por lo que después con el paso de los años, la actriz y Kuri compartían algunos detalles de su noviazgo en sus redes sociales oficiales; entre viajes, salidas y buenos momentos que los destacaron en el mundo del espectáculo.

Lucero y su novio

Recientemente la famosa cantante ha alarmado a los internautas, esto luego de que el periodista Juan José Origel ha rumorado que la querida cantante está soltera, sin embargo, sólo se trata de rumores, de los que le han transmitido también.

"A mí me contaron por ahí que Lucero ya anda soltera... No sé porque no he podido hablar con mamá Lucero".