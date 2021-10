Lucero y Mijares no están juntos en el amor, “La Novia de América” lo desmiente

“El Retador” es un programa donde Lucero y Mijares han compartido escenario como jueces, y ha sido esta convivencia en la que se han mostrado muy cercanos, lo que ha generado muchos rumores de que tal vez aún existen cenizas del gran amor que alguna vez se tuvieron, pero ahora “La Novia de América” pone un alto a los chismes.

En La Verdad Noticias te recordamos que la cantante mantiene una relación sólida con el sobrino de Slim y magnate Michel Kuri.

Anteriormente te contamos sobre cuando la ex pareja recordó una escena de celos; sin embargo, ahora te diremos por qué es mentira que estén juntos de nuevo en el amor.

Lucero y Mijares no han regresado

La ex pareja. Foto: elmundoderegina.com

A pesar de que la ex pareja demuestra tener una relación muy cercana, en una reciente entrevista realizada por los reporteros del programa de “Venga la Alegría”, quienes se encontraron a la cantante en el aeropuerto, dejó claro que no se encuentra con Manuel sino con Michel Kuri, y es que, justamente estaba con él en aquel sitio, ambos se veían muy juntitos y el magnate no deja ni un solo momento a la actriz.

Además, la cantante compartió con los periodistas su opinión sobre el amor, una que claro comparte con su actual novio, Kuri, esto fue lo que dijo:

“Yo creo que el amor es un gran regalo para el ser humano; te da alegría, te da ilusión y te da bienestar.”

Sin dar más detalles dejó claro que Michel es ahora el dueño de su corazón y no El Soldado del Amor.

“La Novia de América” habló sobre el SAT

La Novia de América. Foto: lasestrellas.tv

La ex de Manuel fue cuestionada sobre lo que opina acerca de los artistas que en este momento enfrentan o enfrentaron problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esto fue lo que dijo:

“No puedes cometer errores, cuando juegas en las grandes ligas tienes que comportarte a la altura.”

Si quieres saber más sobre estos famosos tienes que revisar Lucero y Mijares reciben a Lucerito en ‘El Retador’.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de tvazteca.com