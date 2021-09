Lucero y Mijares encienden el Auditorio Nacional con un beso

Lucero y Mijares causaron furor en redes sociales tras darse un tierno beso, todo fue captado en un video durante su presentación en el Auditorio Nacional, ¡tienes que verlo!

En La Verdad Noticias te revelamos que todo ocurrió durante un evento privado en aquel centro de espectáculos donde interpretaron varios de sus éxitos juntos.

Anteriormente te contamos que la ex pareja estarían juntos en un programa; sin embargo, ahora te hablaremos sobre su exitoso regreso al Auditorio en Ciudad de México.

¿Lucero y Mijares se dieron un beso de amigos?

Durante su regreso junto a los escenarios, esta ex pareja de famosos interpretó uno de los éxitos que pone a todos a flor de piel, la canción de ‘Amante bandido’, la cual aprovecharon para darse un tierno beso justo en la frase:

“Tú, Rocío, beso frío, que me quemará.”

Así es, en el video se puede ver como la ex esposa del Soldado del Amor se acerca rápidamente y le planta un beso en la mejilla, algo que sin duda causó furor entre los asistentes al concierto, pues, para muchos de sus fans su sueño más anhelado es que la pareja vuelva alguna vez a estar junta.

Es necesario mencionar que otras de las canciones que interpretaron juntos fueron:

"Soldado del amor" "Cuéntame" "Electricidad" "El privilegio de amar" "Amante bandido" "Si me tenías"

Auditorio Nacional gritó a todo pulmón con esta canción

Auditorio Nacional. Foto: Twitter @Jhanet_Mtz

La pareja de ex esposos interpretaron la canción que el Soldado del Amor asegura que no dedicó a "La Novia de América"; sin embargo, varios creen que así fue, de ahí que cuando la interpretan juntos la emoción no puede contenerse entre sus fans, pues, pareciera que abre viejas heridas, ya que, con tan solo el primer verso todos gritaron, este es:

"Si me tenías, por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo, por qué saltaste hacia el abismo de otros besos…”

Si quieres saber más sobre estos famosos tienes que revisar Lucero y Mijares recuerdan escena de celos.

Con información de encancha.mx